Movida a Roma, chiusi tre locali in centro e uno a Fiumicino (Di domenica 18 luglio 2021) Quattro locali chiusi in poche ore, tre al centro di Roma e uno a Fiumicino . È il bilancio dei controlli della Polizia. La chiusura delle 4 attività è arrivata al termine di una collaborazione fra il ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Quattroin poche ore, tre aldie uno a. È il bilancio dei controlli della Polizia. La chiusura delle 4 attività è arrivata al termine di una collaborazione fra il ...

Advertising

gualtierieurope : #Roma, opportunità e crescita per le nuove generazioni: un sindaco della notte per una movida sicura, un nuovo mode… - CorriereCitta : Roma e il fenomeno della “movida violenta”: chiusi 4 locali (FOTO) - fabius1712 : RT @gualtierieurope: #Roma, opportunità e crescita per le nuove generazioni: un sindaco della notte per una movida sicura, un nuovo modello… - RedazioneLaNews : #Roma San Lorenzo, 'pattuglione' anti movida: chiusi due minimarket - AGR_web : Movida, dal centro di Roma al litorale, controllate mille persone e decine di esercizi commerciali Servizi interfo… -