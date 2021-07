Michele Merlo | il rimpianto di Riccardo Marcuzzo

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ormai è passato più di un mese dalla scomparsa di, ma ovviamente i fan continuano a ricordarlo. In questi giorniha risposto alle domande dei follower (anche un po’ piccanti) ed ha confessato il suo unico, che riguarda proprio l’amico. “Se mi manca Mike? Vi dico una cosa a cui sto pensando da un po’. Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi ha scritto “vediamoci” (ero a Vicenza per un instore). Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare”. Qualcuno sui social ha fatto polemica anche per ...