Messa oggi in tv domenica 18 luglio su Rai Uno: orario e diretta streaming (Di domenica 18 luglio 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 18 luglio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per la mattinata di18. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

Advertising

maxsmeriglio : Oggi ho presentato un'interrogazione al Parlamento Europeo sulla sentenza del Tar che equipara i giornalisti #RAI a… - miliziachristi : @Pontifex_it OGGI PIÙ CHE MAI - secondo le Norme Canoniche - saremo alla S.MESSA TRADIZIONALE a TESTIMONIARE l'AMOR… - SandraBattisti : RT @ROMA_News: Oggi alla messa per la festa di Santa Maria del Carmelo, la “Madonna de’ noantri”. Nel cuore di Trastevere, un luogo e un ev… - myriam_salerno : RT @ROMA_News: Oggi alla messa per la festa di Santa Maria del Carmelo, la “Madonna de’ noantri”. Nel cuore di Trastevere, un luogo e un ev… - FacuFreyre : RT @ROMA_News: Oggi alla messa per la festa di Santa Maria del Carmelo, la “Madonna de’ noantri”. Nel cuore di Trastevere, un luogo e un ev… -