Maltempo: violento nubifragio a Palermo, strade allagate (Di domenica 18 luglio 2021) Un violento nubifragio si è abbattuto in nottata su Palermo dove i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Unsi è abbattuto in nottata sudove i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in ...

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, violento nubifragio a Palermo: strade allagate #palermo - MediasetTgcom24 : Maltempo, violento nubifragio a Palermo: strade allagate #palermo - CentroMeteoITA : #METEO - Violento #MALTEMPO in #Puglia, #NUBIFRAGI provocano forti DISAGI e ALLAGAMENTI nel brindisino - infoitinterno : Maltempo, violento tornado devasta Falconara Marittima: ombrelloni e lettini scaraventati lungo la ferrovia, distru… - InMeteo : Maltempo in Puglia: violento nubifragio su Acquaviva, 80 mm in poco tempo e città in tilt -

METEO - Violento MALTEMPO in Puglia, NUBIFRAGI provocano forti DISAGI e ALLAGAMENTI nel brindisino In particolare i disagi e i danni più evidenti si sono riscontrati in Puglia: dopo la tromba d'aria che ha investito Cerignola, nel foggiano, nella serata di ieri , il violento maltempo si è ...

Maltempo: temporali e trombe d’aria sull’Adriatico Pescara. Trombe d'aria nell'Adriatico sulla costa con forti temporali sul Gargano con allagamenti di box e strade, allerta in 10 regioni del Centro e del Mezzogiorno. Questa è la situazione del meteo ...

In particolare i disagi e i danni più evidenti si sono riscontrati in Puglia: dopo la tromba d'aria che ha investito Cerignola, nel foggiano, nella serata di ieri , ilsi è ...Pescara. Trombe d'aria nell'Adriatico sulla costa con forti temporali sul Gargano con allagamenti di box e strade, allerta in 10 regioni del Centro e del Mezzogiorno. Questa è la situazione del meteo ...