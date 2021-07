Maltempo: violento nubifragio a Palermo, strade allagate (Di domenica 18 luglio 2021) Un violento nubifragio si è abbattuto in nottata su Palermo dove i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 luglio 2021) Unsi è abbattuto in nottata sudove i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Maltempo, violento nubifragio a Palermo: strade allagate - TGCOM24 - tusciaweb : Violento nubifragio, strade allagate e automobilisti bloccati in auto Palermo - Maltempo, a Palermo dalle 4 di que… - bizcommunityit : Maltempo, violento nubifragio a Palermo: strade allagate - leggoit : #maltempo a #palermo, violento nubiragio allaga strade e sottopassi: allerta arancione sulla Sicilia - occhio_notizie : I vigili del fuoco hanno eseguito 27 interventi in 3 ore per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strad… -