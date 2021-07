Locatelli-Juventus, il via libera è più vicino: il Sassuolo ha individuato il sostituto (Di domenica 18 luglio 2021) La Juventus ha intenzione di rinforzare la rosa a centrocampo, probabilmente con l’innesto di due centrocampisti. Uno è stato individuato ormai da tempo e si tratta di Locatelli. Il calciatore del Sassuolo si è messo in mostra a Euro 2021, nelle prima parte della competizione è stato l’uomo in più, poi il ritorno in campo di Verratti dall’infortunio ha ridotto lo spazio. Il classe 1998 ha dimostrato di essere pronto per una grandissima squadra, anche per la Juventus. I bianconeri hanno avviato ormai da tempo una trattativa, l’intesa totale non è stata ancora raggiunta, ma la Vecchia Signora si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 luglio 2021) Laha intenzione di rinforzare la rosa a centrocampo, probabilmente con l’innesto di due centrocampisti. Uno è statoormai da tempo e si tratta di. Il calciatore delsi è messo in mostra a Euro 2021, nelle prima parte della competizione è stato l’uomo in più, poi il ritorno in campo di Verratti dall’infortunio ha ridotto lo spazio. Il classe 1998 ha dimostrato di essere pronto per una grandissima squadra, anche per la. I bianconeri hanno avviato ormai da tempo una trattativa, l’intesa totale non è stata ancora raggiunta, ma la Vecchia Signora si è ...

Advertising

ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - sportmediaset : Mercato Juventus: niente accordo col Sassuolo, #Locatelli ancora distante. Aouar sullo sfondo. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #Juventus attende #Locatelli, nel frattempo è in cerca di uomini in attacco se dovesse partire #CristianoRonaldo. Occ… - alesco75 : RT @Ruttosporc: Il Sassuolo dice no all'Arsenal che pagherebbe Locatelli 45 milioni subito per venderlo alla Juventus a 30, a rate, di cui… -