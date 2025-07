Genga, incendio manda in fumo un ettaro di bosco.

Un rogo improvviso ha devastato un ettaro di bosco a Genga, Ancona, minacciando flora e fauna locali. Le squadre di soccorso e l’elicottero antincendio regionale si sono mobilitati tempestivamente per domare le fiamme, probabilmente scatenate da un fulmine. La pronta risposta ha evitato conseguenze più gravi, ma l’incendio lascia il segno in questa suggestiva area naturale. La tutela del nostro patrimonio verde resta una priorità , anche quando la natura si mostra imprevedibile.

Genga (Ancona), 5 luglio 2025 - Un incendio è divampato in un'area boschiva di Genga oggi. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 14 in località Croce di Nebbiano in un’area boscata per un incendio probabilmente causato da un fulmine. Sul posto si sono recate le squadre di Fabriano, Arcevia, personale da Jesi con l’autobotte e la squadra di vigilanza boschiva di Ancona. Intervenuto anche l’elicottero antincendio regionale, che ha effettuato 15 lanci di acqua, con il DOS VVF (Direttore delle operazioni di spegnimento). L’area interessata dall’incendio è di circa un ettaro. Sul posto i volontari AIB (Anti Incendio Boschivo) di Protezione Civile di Fabriano per partecipare alle operazioni di bonifica e i Carabinieri Forestali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it