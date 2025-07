Juventus Sancho verso la Juve | un colpo per il futuro bianconero

La Juventus si prepara a compiere un grande salto nel futuro: il trasferimento di Jadon Sancho dal Manchester United potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane. Con un talento di livello mondiale e un potenziale straordinario, Sancho rappresenta il colpo ideale per rafforzare l’attacco bianconero e rilanciare le ambizioni della squadra. La fase decisiva del mercato estivo è ormai alle porte, e tutto sembra pronto a vivere un capitolo entusiasmante.

La Juventus accelera per Jadon Sancho, talento inglese del Manchester United, pronta a rinforzare l’attacco con un giocatore di classe mondiale. Il mercato estivo bianconero vive una fase cruciale, con il direttore generale Comolli al lavoro per chiudere l’operazione. Secondo fonti recenti, Sancho ha già dato il suo consenso al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Sancho verso la Juve: un colpo per il futuro bianconero

In questa notizia si parla di: juventus - sancho - juve - colpo

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare - La Juventus si prepara a stupire i propri tifosi con un colpo da urlo: Jadon Sancho, il grande obiettivo per la prossima stagione, potrebbe vestire la maglia bianconera.

Il prossimo colpo della #Juventus potrebbe essere Jadon #Sancho. A inizio settimana prossima incontro tra #Comolli e gli intermediari dell'operazione. [@GiovaAlbanese - SportItalia] Vai su X

Jadon #Sancho si sta convincendo ad accettare la proposta di 6M€ + bonus fatta dalla #Juventus scorsa settimana, anche perché il #Fenerbahce è su #Asensio. L'intesa di massima con il #ManUnited già c'è. Cresce l'ottimismo per il secondo colpo dell'er Vai su Facebook

La Juve riparte da David. Prossimo colpo: Sancho; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Dialoghi positivi con Sancho, il Betis torna su Arthur. Nuovi contatti...; Juventus, le ultime sul possibile colpo Sancho.

Sancho-Juve, le ultime: cosa serve per chiudere la trattativa con il Manchester United - La Juventus punta Jadon Sancho: ecco cosa manca per definire l’accordo con il Manchester United e chiudere l’affare nelle prossime settimane ... Da tag24.it

Juve: spunta Bissouma, per Sancho il problema è l'ingaggio. Comolli stringe per il dt - Completato ufficialmente l'acquisto di Jonathan David, la Juventus ha in programma altre mosse: trattenere Conceiçao e Kolo Muani, sistemare la vicenda Vlahovic e rafforzare poi la rosa con almeno un ... Scrive msn.com