Urgente la tregua a Gaza Meloni sente l' emiro Qatar e Netanyahu

In un clima di crescente tensione, Meloni si impegna per una tregua a Gaza, dialogando con l'emiro del Qatar e Netanyahu, dopo aver ascoltato anche Trump. La sua azione diplomatica si fa frenetica alla vigilia dei colloqui indiretti per il cessate il fuoco, sottolineando l’urgenza di trovare una soluzione pacifica in un’area in crisi. La diplomazia italiana si prepara a giocare un ruolo chiave in questo delicato scenario internazionale.

Dopo aver sentito Trump, il premier italiano ha avuto conversazioni anche con l'emiro e il primo ministro israeliano alla vigilia dei colloqui indiretti per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Urgente la tregua a Gaza". Meloni sente l'emiro Qatar e Netanyahu

