L'esperto di virus: «Una variante aggressiva arriverà, sarà contrastata con i vaccini modificati» (Di domenica 18 luglio 2021) Mauro Pistello, direttore dell’unità di virologia dell’Azienda sanitaria pisana: «Grazie alle protezioni non prevedo un ulteriore coprifuoco» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 18 luglio 2021) Mauro Pistello, direttore dell’unità di virologia dell’Azienda sanitaria pisana: «Grazie alle protezioni non prevedo un ulteriore coprifuoco»

Advertising

iltirreno : ?? Coronavirus e varianti, cosa ci aspetta? L'intervista a Mauro Pistello, direttore dell’unità di virologia dell’Az… - casino90210 : @GandalfRosso @AlessiaSaccucc2 @Lorenzo62752880 Ma se Crisanti non è neanche un virologo, ma u esperto di virus ne… - algirone : @AndreaSpanu6 Non sono un esperto, Andrea, ma: 1. il virus è ancora in fase di studio 2. gli esperti sono spesso di… - Comemigirano : @RamonaMedici @valy_s ma informati prima di fare brutte figure! - PellegriniLuisa : @GOLDEN_PAKO @Filomen30847137 'Cosiddetto esperto'. Si qualificano così, ma in realtà non lo sono perché per essere… -