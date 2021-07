Le calamità non hanno frontiere. Vittorio Feltri: cosa ci insegna la sciagura tedesca (Di domenica 18 luglio 2021) La Germania travolta da una alluvione micidiale: oltre un migliaio di dispersi, forse morti, fanno impressione. Ci si interroga su come possa essere accaduta una sciagura del genere in un Paese considerato un modello di efficienza, cioè organizzato alla tedesca, capace di qualsiasi disastro. E invece in questa tragica circostanza ci rendiamo conto che, di fronte alle calamità naturali, l'umanità è debole, impreparata. L'Italia da sempre viene devastata da esondazioni e terremoti, e ogni volta che accade una catastrofe, si scatena la polemica contro il governo, contro la protezione civile, contro qualunque autorità che viene accusata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) La Germania travolta da una alluvione micidiale: oltre un migliaio di dispersi, forse morti, fanno impressione. Ci si interroga su come possa essere accaduta unadel genere in un Paese considerato un modello di efficienza, cioè organizzato alla, capace di qualsiasi disastro. E invece in questa tragica circostanza ci rendiamo conto che, di fronte allenaturali, l'umanità è debole, impreparata. L'Italia da sempre viene devastata da esondazioni e terremoti, e ogni volta che accade una catastrofe, si scatena la polemica contro il governo, contro la protezione civile, contro qualunque autorità che viene accusata di ...

