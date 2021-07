"Il cibo negli Usa è veleno": una tiktoker dice di non avere allergie alimentari quando mangia in Europa (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo la ragazza la ragione va trovata nelle "sostanze chimiche" presenti negli alimenti statunitensi, vietate nel Vecchio continente Una volta che assaggi il cibo europeo non torni più indietro, ora anche per questioni allergiche. Una tiktoker, Juan Abi, è diventata virale per aver detto che quando si trova in Europa riesce a mangiare di tutto, senza avere allergie alimentari. Diverso invece quando è negli Stati Uniti. "Posso mangiare … Leggi su it.mashable (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo la ragazza la ragione va trovata nelle "sostanze chimiche" presentialimenti statunitensi, vietate nel Vecchio continente Una volta che assaggi ileuropeo non torni più indietro, ora anche per questioni allergiche. Una, Juan Abi, è diventata virale per aver detto chesi trova inriesce are di tutto, senza. Diverso inveceStati Uniti. "Possore …

Advertising

maraptus : RT @NuovoNickname: invecchi quando le canzoni della tua gioventù ribelle finiscono negli spot di una berlina o del cibo per gatti ?? [Nik p… - Lauradaisym : Cose mangiate negli ultimi giorni: pasta al pesto, cibo greco (tutti gli antipasti e imam), puccia mozzarella e pom… - _predawnchaos : ho mangiato così tanto e in maniera così poco equilibrata negli ultimi giorni che alla sola idea di toccare cibo or… - I_am_Scozzi : Amo il rosa, le cose kawaii, mi piace la moda da sempre, faccio punto croce da quando ho 6 anni, ricamo, non ho la… - Grigiopel : RT @NuovoNickname: invecchi quando le canzoni della tua gioventù ribelle finiscono negli spot di una berlina o del cibo per gatti ?? [Nik p… -