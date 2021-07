G8 Genova, il giudice Settembre: la verità processuale è rimasta monca (Di domenica 18 luglio 2021) Incontro il giudice Roberto Settembre che è in pensione ormai da diversi anni. Ne sono passati 20 dal G8 di Genova e 11 da quando, giudice della Corte d'Appello di Genova, fu estensore della sentenza di secondo grado per i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto. Quello che resta è lo sconforto, racconta mentre ripercorre non tanto gli anni dei processi, ma tutto quello che è accaduto, o meglio che non è accaduto, negli anni successivi. Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) Incontro ilRobertoche è in pensione ormai da diversi anni. Ne sono passati 20 dal G8 die 11 da quando,della Corte d'Appello di, fu estensore della sentenza di secondo grado per i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto. Quello che resta è lo sconforto, racconta mentre ripercorre non tanto gli anni dei processi, ma tutto quello che è accaduto, o meglio che non è accaduto, negli anni successivi.

