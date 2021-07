DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2021 LIVE: testacoda per Alonso, si comincia! (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Tutti i piloti partono con gomme medie, tranne Perez che scatterà dalla pit-lane con le hard. 16.00 Giro di ricognizione! 15.58 Tutto risolto in casa Alpine dopo il testacoda di Alonso. 5? minutes to go. Drivers in cars. Tyre blankets off. #BritishGP pic.twitter.com/CIg8IUMiyU — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 18, 2021 15.57 Saranno 52 i giri da percorrere. 15.55 Charles Leclerc parte dalla quarta posizione. Per il podio serve un’impresa e, magari, un pizzico di fortuna. Charles is almost ready #BritishGP #F1 pic.twitter.com/VXZ7kiwTCd — Formula 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Tutti i piloti partono con gomme medie, tranne Perez che scatterà dalla pit-lane con le hard. 16.00 Giro di ricognizione! 15.58 Tutto risolto in casa Alpine dopo ildi. 5? minutes to go. Drivers in cars. Tyre blankets off. #BritishGP pic.twitter.com/CIg8IUMiyU — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 18,15.57 Saranno 52 i giri da percorrere. 15.55 Charles Leclerc parte dalla quarta posizione. Per il podio serve un’impresa e, magari, un pizzico di fortuna. Charles is almost ready #BritishGP #F1 pic.twitter.com/VXZ7kiwTCd — Formula 1 ...

