Cinque capi must-have dell’estate per lasciare scoperte altrettante parti del corpo

Leggi su chedonna

(Di domenica 18 luglio 2021) Dal 21 giugno ad oggi il clima in Italia è stato – fin troppo? – clemente risparmiandoci dal caldo torrido ed afoso tipico del mese di luglio ma solitamente ci si interroga su cosa sia meglio indossare per restare il più fresche possibile. Anche per le zone delda lasciarva seguito un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it