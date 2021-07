Caso Amara: Boschi, ‘avviso Davigo non è condanna, giustizia e non giustizialismo’ (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il giudice Davigo ha ricevuto un avviso di garanzia: per noi non significa una condanna. Aspetteremo le sentenze, noi. E difenderemo la giustizia dal giustizialismo e dai giustizialisti, sempre #ControCorrente”. Così Maria Elena Boschi di Iv su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il giudiceha ricevuto un avviso di garanzia: per noi non significa una. Aspetteremo le sentenze, noi. E difenderemo ladallismo e dailisti, sempre #ControCorrente”. Così Maria Elenadi Iv su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Affaritaliani : Davigo indagato per rivelazione segreto d'ufficio sul caso verbali di Amara - TV7Benevento : Caso Amara: Boschi, 'avviso Davigo non è condanna, giustizia e non giustizialismo'... - Mauro73432329 : - Riccard30721419 : RT @ItalicaTestudo: Il manettaro #Davigo risulta indagato dalla Procura di Brescia in merito al caso #Amara.. Ha già dichiarato di essere c… - Gianfra11223387 : RT @SaracomemeSara: Avrebbe convinto Storari a farsi consegnare i verbali di Amara Due i capi d'accusa(due???). La vicenda si intreccia con… -