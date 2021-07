Carlo Giuliani, 20 anni fa la morte al G8 di Genova (Di domenica 18 luglio 2021) Sono trascorsi 20 anni dalla morte di Carlo Giuliani avvenuta il 20 luglio 2001, in piazza Alimonda, a Genova. Giuliani, 23 anni, era tra i manifestanti contro il G8 che si tenne nel capoluogo ligure: durante gli scontri con le forze dell’ordine, un proiettile lo colpì al volto, a pochi passi da un defender dei carabinieri. Dall’interno dell’auto a sparare fu un carabiniere ausiliario: Mario Placanica.L’impegno sociale e la passione politicaFiglio di Adelaide Cristina Gaggio e Giuliano Giuliani, Carlo nasce a Roma il 14 marzo 1978. Dopo il ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) Sono trascorsi 20dalladiavvenuta il 20 luglio 2001, in piazza Alimonda, a, 23, era tra i manifestanti contro il G8 che si tenne nel capoluogo ligure: durante gli scontri con le forze dell’ordine, un proiettile lo colpì al volto, a pochi passi da un defender dei carabinieri. Dall’interno dell’auto a sparare fu un carabiniere ausiliario: Mario Placanica.L’impegno sociale e la passione politicaFiglio di Adelaide Cristina Gaggio e Giulianonasce a Roma il 14 marzo 1978. Dopo il ...

Advertising

mensch_huis : RT @FedAnarquista: 20 Aniversario ‘Carlo Giuliani’ - Alessia69406712 : Ero al liceo ai tempi del G8 di Genova. Ero ancora al liceo quando in un'assemblea di istituto buona parte degli s… - Inoculatore : 'Ho sparato per allontanare i manifestanti perché ho avuto paura.' '[...]mi sarei messo il casco, sarei sceso dal D… - bellodari0 : Bello lo speciale @SkyTG24 su #Genova2001 in cui rimbombano 2 parole di Giuliano Giuliani, papà di Carlo: 'Senza pudore!' - Diego03981216 : @l_honestly @ONadde @Liberobianco @Raffaella017 Suo padre è medico e gli ha fatto l’autopsia? Anche il padre di Giu… -