Atalanta, 1-1 nel secondo test stagionale: a segno ancora Colley (Di domenica 18 luglio 2021) Nella seconda amichevole della stagione, l’Atalanta pareggia 1-1 con gli israeliani del Maccabi Bnei Reina al Centro Bortolotti di Zingonia. La prima frazione termina con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete segnata al 29? da Amash al termine di un’azione personale. Nella ripresa arriva quasi allo scadere il pareggio di Colley con un tocco morbido che supera il portiere in uscita, dopo che i nerazzurri erano andati diverse volte vicini al pareggio (lo stesso Colley al 52? aveva colpito il palo con una deviazione sotto misura). Per quanto riguarda Hateboer, Lammers e Kovalenko, hanno proseguito nel loro programma di lavoro ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) Nella seconda amichevole della stagione, l’pareggia 1-1 con gli israeliani del Maccabi Bnei Reina al Centro Bortolotti di Zingonia. La prima frazione termina con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete segnata al 29? da Amash al termine di un’azione personale. Nella ripresa arriva quasi allo scadere il pareggio dicon un tocco morbido che supera il portiere in uscita, dopo che i nerazzurri erano andati diverse volte vicini al pareggio (lo stessoal 52? aveva colpito il palo con una deviazione sotto misura). Per quanto riguarda Hateboer, Lammers e Kovalenko, hanno proseguito nel loro programma di lavoro ...

Advertising

aleperro10 : Lo @acspezia prova l'affondo per #ViktorKovalenko. Il trequartista ucraino piace molto ai liguri, che come nel caso… - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: ?? #Atalanta, spesa in casa Juventus: Frabotta nel mirino #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL #CristianoRonaldo ?? ht… - TuttoJuve24 : ?? #Atalanta, spesa in casa Juventus: Frabotta nel mirino #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL… - Ftbnews24 : ??? #Dea #BergAMO #Atalanta #SerieA #UCL ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? -