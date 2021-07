Amichevoli 2021, l’Atalanta non va oltre l’1-1 con il Maccabi Bnei Raina: Colley risponde ad Amash (Di domenica 18 luglio 2021) l’Atalanta, impegnata nella seconda amichevole della stagione, non va oltre l’ 1-1 contro gli israeliani del Maccabi Bnei Reina al Centro Bortolotti di Zingonia. Nella prima frazione di gara la formazione ospite trova la rete del vantaggio con Amash alla mezz’ora, grazie ad una bella azione personale. Nella ripresa i nerazzurri tentano in tutti i modi di raggiungere il pareggio e, quasi allo scadere, riescono a mettere a segno il gol dell’1-1 con Colley, bravo a scavalcare il portiere avversario con un tocco morbido. Hateboer, Lammers e Kovalenko hanno proseguito nel loro programma di ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021), impegnata nella seconda amichevole della stagione, non val’ 1-1 contro gli israeliani delReina al Centro Bortolotti di Zingonia. Nella prima frazione di gara la formazione ospite trova la rete del vantaggio conalla mezz’ora, grazie ad una bella azione personale. Nella ripresa i nerazzurri tentano in tutti i modi di raggiungere il pareggio e, quasi allo scadere, riescono a mettere a segno il gol dell’1-1 con, bravo a scavalcare il portiere avversario con un tocco morbido. Hateboer, Lammers e Kovalenko hanno proseguito nel loro programma di ...

