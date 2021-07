Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 luglio 2021)DEL 17 LUGLIOORE 13.20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA NORMALIZZATO, AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1 E L’APPIA. ORA UN AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE EST: È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA ALL’ALTEZZA DI LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; IL TRATTO È STATO RIAPERTO E LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE. PER CHI PERCORRE LA ...