Ultime Notizie Roma del 17-07-2021 ore 09:10 (Di sabato 17 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid aumentano i contagi soprattutto tra i giovani 2 milioni e mezzo di italiani con almeno 60 anni di età non ancora vaccinati Alcune regioni rischiano di tornare in zona gialla la prossima settimana sarà decisiva per frenare la curva dei contagi in aumento a causa della variante Delta al governo lavoro al Decreto emergenza al Green Park lo si vuole rilasciare solo con la Seconda dose e dovrebbe fungere da lasciapassare per aerei treni e 20 ristoranti palestre e piscine al chiuso le regioni con il più alto tasso di contagio sono Sardegna Sicilia Veneto ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid aumentano i contagi soprattutto tra i giovani 2 milioni e mezzo di italiani con almeno 60 anni di età non ancora vaccinati Alcune regioni rischiano di tornare in zona gialla la prossima settimana sarà decisiva per frenare la curva dei contagi in aumento a causa della variante Delta al governo lavoro al Decreto emergenza al Green Park lo si vuole rilasciare solo con la Seconda dose e dovrebbe fungere da lasciapassare per aerei treni e 20 ristoranti palestre e piscine al chiuso le regioni con il più alto tasso di contagio sono Sardegna Sicilia Veneto ...

Advertising

fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - fanpage : Palermo: un bimbo di 2 mesi e uno di 11 anni ricoverati in gravi condizioni per Covid - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - junews24com : Locatelli Juve, cambia lo scenario: quel giocatore non rientra più nell'affare - - corgiallorosso : Ora è k.o. #Calafiori. Vita sempre dura per i terzini sinistri -