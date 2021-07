Traffico Roma del 17-07-2021 ore 15:30 (Di sabato 17 luglio 2021) Luceverde Roma Buon sabato pomeriggio dalla redazione al microfono Simone Cerchiara linea tram 19 ora in servizio sull’intera tratta linea in precedenza con limitazioni nel per corso regolare gli spostamenti della linea tram 3 nonostante la chiusura di viale delle Belle Arti viale chiusa al Traffico da circa due ore all’altezza di viale Buozzi nella carreggiata verso il Bioparco per in direzione di piazza thorvaldsen il Traffico proveniente da Lungotevere è deviato sulla viale Bruno Buozzi sulla Viale Togliatti incidente all’altezza di via Quinto Publicio Ci troviamo tra Don Bosco Cinecittà procedere con prudenza sulla via del mare ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 luglio 2021) LuceverdeBuon sabato pomeriggio dalla redazione al microfono Simone Cerchiara linea tram 19 ora in servizio sull’intera tratta linea in precedenza con limitazioni nel per corso regolare gli spostamenti della linea tram 3 nonostante la chiusura di viale delle Belle Arti viale chiusa alda circa due ore all’altezza di viale Buozzi nella carreggiata verso il Bioparco per in direzione di piazza thorvaldsen ilproveniente da Lungotevere è deviato sulla viale Bruno Buozzi sulla Viale Togliatti incidente all’altezza di via Quinto Publicio Ci troviamo tra Don Bosco Cinecittà procedere con prudenza sulla via del mare ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - adiafora_ : @sghigolini @laragazzacarla_ Io ho il foglio rosa dal 4 novembre 2019, credo sia un record, non è ancora scaduto ma… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente- Via Palmiro Togliatti ?????? Traffico rallentato altezza Via Quinto Pubblico #Luceverde #Lazio - PumsRoma : Oggi torna #ViaLibera in una speciale versione by night?? Il consueto percorso di 8 chilometri chiuso al traffico de… -