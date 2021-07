Spezia, che stangata dalla FIFA! Due anni senza calciomercato per i liguri (Di sabato 17 luglio 2021) Una tegola, forse proprio un vaso di porcellana, crolla sulla programmazione sportiva dello Spezia che riceva una stangata dalla FIFA pesantissima da digerire. La società ligure vedrà bloccato il proprio calciomercato per due anni a partire dal prossimo 2 gennaio. Una situazione complicatissima che impone al club bianconero un mercato praticamente perfetto in questa estate che si preannuncia ancor più rovente e difficile per la società ligure. Spezia, stangata dalla FIFA: la situazione La grande stangata. Dalle parti di La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Una tegola, forse proprio un vaso di porcellana, crolla sulla programmazione sportiva delloche riceva unaFIFA pesantissima da digerire. La società ligure vedrà bloccato il proprioper duea partire dal prossimo 2 gennaio. Una situazione complicatissima che impone al club bianconero un mercato praticamente perfetto in questa estate che si preannuncia ancor più rovente e difficile per la società ligure.FIFA: la situazione La grande. Dalle parti di La ...

