Sostegni Bis. Autonomi e Partite Iva chiedono esenzione totale (Di sabato 17 luglio 2021) In una nota, il Presidente del Movimento Autonomi e Partite Iva, Eugenio Filograna commenta il dl Sostegni Bis “Il semplice rinvio delle scadenze fiscali di qualche settimana è solo una goccia rispetto al mare di aiuti che invece lo Stato dovrebbe riversare sui lavoratori Autonomi e sulle Partite iva che sono le vere vittime economiche di questa emergenza sanitaria“. Così in una nota Eugenio Filograna, presidente del movimento Autonomi e Partite Iva, commenta il dl Sostegni bis. “Il nostro settore, per colpa delle chiusure obbligatorie, ha ... Leggi su zon (Di sabato 17 luglio 2021) In una nota, il Presidente del MovimentoIva, Eugenio Filograna commenta il dlBis “Il semplice rinvio delle scadenze fiscali di qualche settimana è solo una goccia rispetto al mare di aiuti che invece lo Stato dovrebbe riversare sui lavoratorie sulleiva che sono le vere vittime economiche di questa emergenza sanitaria“. Così in una nota Eugenio Filograna, presidente del movimentoIva, commenta il dlbis. “Il nostro settore, per colpa delle chiusure obbligatorie, ha ...

Advertising

dellorco85 : 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Gover… - FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - matteosalvinimi : Grazie alla Lega, boccata d'ossigeno (8 miliardi di liquidità) per PMI, artigiani, commercianti e professionisti: a… - InfinitoIsacco : RT @dellorco85: 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Governo ha ap… - albebu1955 : RT @dellorco85: 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Governo ha ap… -