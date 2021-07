RML Short Wheelbase | restomod Ferrari all’inglese

(Di sabato 17 luglio 2021) Una leggenda italiana rinasce grazie ad uninglese. Possiamo sintetizzare così la genesi della, nuova realizzazione della RML ispirata alla mitica250 GT “passo corto”. La struttura di Ray Mallock, nota per aver collaborato con Chevrolet nel WTCC, ha presentato la sua GT stradale, basata sulla meccanica di un’altra, la

A distanza di oltre 60 anni, quel richiamo è stato udito in Gran Bretagna dove è nato un restomod esclusivo, laWheelbase , una reintepretazione della Ferrari 250 GT Berlinetta SWB, la ...... che chiameràWheelbase (SWB) . Ciascuno dei 30 modelli che saranno realizzati è caratterizzato da una carrozzeria in fibra di carbonio , con un design fortemente influenzato dall'originale ...La RML presenta il concept della Short Wheelbase, il cui design richiama la mitica Ferrari 250 GT. Vi illustriamo la sua tecnica ...La società britannica RML Group ha annunciato nelle scorse ore nuovi dettagli sulla nuova RML Short Wheelbase, progettata per omaggiare la storica Ferrari 250 GT SWB (a passo corto). Mentre la vettura ...