Quando iniziano e dove guardare le Olimpiadi di Tokyo 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) Ormai ci siamo! Il countdown è giunto al termine, le attesissime Olimpiadi di Tokyo 2021 stanno per iniziare. La data è fissata dal prossimo venerdì 23 luglio 2021, con la suggestiva cerimonia di apertura in cui sfileranno tutti gli atleti insieme alla Torcia Olimpica, fino alla chiusura di domenica 8 agosto 2021. I giochi olimpici verranno trasmessi in diretta TV ed in streaming su smart TV, PC, smartphone e tablet. In seguito ai diversi rinvii causati dalla pandemia da Covid-19, finalmente adesso è giunto il momento per assistere alle competizioni e tifare per i ragazzi della nostra amata Italia.

