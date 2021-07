"Orribile, però io...". La frase che stronca (definitivamente) gli inglesi (Di sabato 17 luglio 2021) Chris Smalling ha commentato il tanto criticato fallo di Chiellini su Saka durante la finale Italia-Inghilterra: "Da tifoso inglese è stato Orribile da vedere...se mi fossi trovato al suo posto, però, avrei fatto la stessa cosa" Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 luglio 2021) Chris Smalling ha commentato il tanto criticato fallo di Chiellini su Saka durante la finale Italia-Inghilterra: "Da tifoso inglese è statoda vedere...se mi fossi trovato al suo posto,, avrei fatto la stessa cosa"

"Orribile, però io...". La frase che stronca (definitivamente) gli inglesi il Giornale