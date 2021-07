Nausea e mal di testa da giorni. Davide, vaccinato un mese fa, muore nel sonno, a 18 anni (Di sabato 17 luglio 2021) Morto un ragazzo di appena 18 anni poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Il giovane accusava forti dolori alla testa. Durante la pandemia siamo stati abituati a vedere ospedali invasi da pazienti Covid. Al punto che altre malattie sono state messe in secondo piano. Molti esami diagnostici sono stati posticipati con conseguenze nocive per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 luglio 2021) Morto un ragazzo di appena 18poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Il giovane accusava forti dolori alla. Durante la pandemia siamo stati abituati a vedere ospedali invasi da pazienti Covid. Al punto che altre malattie sono state messe in secondo piano. Molti esami diagnostici sono stati posticipati con conseguenze nocive per L'articolo proviene da Leggilo.org.

