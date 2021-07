Mauro Biglino | lo studioso che parla di un “dio” alieno

(Di sabato 17 luglio 2021)è unoche negli ultimi anni ha fattore molto di sé tramite diverse conferenze proposte in diverse città italiane.ha elaborato numerose teorie riguardo alla creazione dell’uomo e la vera identità del Dio veterotestamentario, che non sarebbe come lo meditiamo noi. In primis è da precisare una cosa:su Quotidianpost.

Clicca qui per vedere il video incorporato. Vi riporto al recente rapporto del Pentagono e dell'Intelligence Usa per proporvi questo interessante intervento di, pubblicato sul suo canale Youtube:è un personaggio spesso al centro di polemiche (anche perché lui le cose non le manda certo a dire) ma credo che vada ascoltato con attenzione ...Affermazione sulla quale si sofferma, abile nel rivelare l'affollamento di oggetti volanti nei cieli della Bibbia. Come dire: finalmente si cominciano ad ammettere verità considerate ...Mauro Biglino è uno studioso della Bibbia: secondo le sue teorie le Sacre scritture non parlerebbero di Dio. Su QuotidianPost utilizziamo strumenti proprietari o di terze parti che memorizzano piccoli ...Affermazione sulla quale si sofferma Mauro Biglino, abile nel rivelare l'affollamento di oggetti volanti nei cieli della Bibbia. Come dire: finalmente si cominciano ad ammettere verità considerate tal ...