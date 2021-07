Gazzetta: la Figc smentisce una collaborazione con l’Arabia per i Mondiali 2030 (Di sabato 17 luglio 2021) Nonostante l’indiscrezione fosse stata riportata da diversi media, la Figc ha smentito che l’Italia stia lavorando con l’Arabia Saudita per l’organizzazione dei Mondiali 2030, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport. La Federcalcio ha garantito che tra i due Paesi intercorrono ottimi rapporti, come confermato dal protocollo firmato ad ottobre, ma non è prevista l’organizzazione di grandi eventi internazionali. Anche perché le violazioni dei diritti umani nel Paese rendono difficili rapporti di collaborazione. Per questo l’idea italiana è quella di presentare la candidatura per gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) Nonostante l’indiscrezione fosse stata riportata da diversi media, laha smentito che l’Italia stia lavorando conSaudita per l’organizzazione dei, stando a quanto riporta Ladello Sport. La Federcalcio ha garantito che tra i due Paesi intercorrono ottimi rapporti, come confermato dal protocollo firmato ad ottobre, ma non è prevista l’organizzazione di grandi eventi internazionali. Anche perché le violazioni dei diritti umani nel Paese rendono difficili rapporti di. Per questo l’idea italiana è quella di presentare la candidatura per gli ...

