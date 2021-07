Fabio Rovazzi su Fedez e quella lite del 2018: “Lui è malfidato” (Di sabato 17 luglio 2021) Una nuova rivelazione di Fabio Rovazzi su Fedez rompe il silenzio su una parte di verità di quel 2018, anno in cui si è rotto il sodalizio tra Federico Lucia, J-Ax e Rovazzi. Lo stesso Fedez ne aveva parlato nel 2019 a La Confessione, il format di Peter Gomez in onda su Nove, e aveva raccontato che quella frattura tra lui e Rovazzi, specialmente, lo aveva provato talmente tanto da doversi prendere un periodo di pausa a Los Angeles e doversi affidare a professionisti per superare la forte delusione. Addirittura Fedez aveva ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Una nuova rivelazione disurompe il silenzio su una parte di verità di quel, anno in cui si è rotto il sodalizio tra Federico Lucia, J-Ax e. Lo stessone aveva parlato nel 2019 a La Confessione, il format di Peter Gomez in onda su Nove, e aveva raccontato chefrattura tra lui e, specialmente, lo aveva provato talmente tanto da doversi prendere un periodo di pausa a Los Angeles e doversi affidare a professionisti per superare la forte delusione. Addiritturaaveva ...

