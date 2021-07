Emissioni - Cingolani: "Con la proposta di Bruxelles la Motor Valley chiude" (Di sabato 17 luglio 2021) La proposta della Commissione europea sul fronte del taglio delle Emissioni delle auto, con il conseguente bando alla vendita dell'endotermico dal 2035, rischia di far chiudere i battenti alla Motor Valley italiana, scrigno di eccellenze automobilistiche senza pari al mondo. A delineare un quadro estremamente negativo per il distretto emiliano è il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenuto al seminario "Transizione verde e gusto del futuro" promosso dalla Fondazione Symbola. Potenziale pericolo. "In questi giorni stiamo parlando con l'automotive", ha detto ... Leggi su quattroruote (Di sabato 17 luglio 2021) Ladella Commissione europea sul fronte del taglio delledelle auto, con il conseguente bando alla vendita dell'endotermico dal 2035, rischia di farre i battenti allaitaliana, scrigno di eccellenze automobilistiche senza pari al mondo. A delineare un quadro estremamente negativo per il distretto emiliano è il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, intervenuto al seminario "Transizione verde e gusto del futuro" promosso dalla Fondazione Symbola. Potenziale pericolo. "In questi giorni stiamo parlando con l'automotive", ha detto ...

