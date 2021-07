Docenti improvvisati | la mia esperienza a lieto fine Intervista a Valeria Crisafulli Editrice e autrice di uno dei più diffusi manuali per il manuale TFA sostegno

(Di sabato 17 luglio 2021) Tra le priorità del recovery fund si trova FINALMENTE una forte spinta verso gli investimenti nella scuola. Da troppo considerata con poca lungimiranza come “voce di costo da tagliare” anziché, come dovrebbe essere, luogo in cui si pongono le basi del nostro futuro, il futuro del nostro paese, dei giovani. L'articolo .

Advertising

Stelladiana101 : RT @orizzontescuola: Docenti improvvisati, la mia esperienza a lieto fine. Intervista a Valeria Crisafulli. Editrice e autrice di uno dei… - orizzontescuola : Docenti improvvisati, la mia esperienza a lieto fine. Intervista a Valeria Crisafulli. Editrice e autrice di uno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti improvvisati

Qui News Elba

Questiche non capiscono, perché troppo avanti con l'età, sono quelli che si sono ...manifesti degli staff succedutesi, sono quelli che hanno sopportato tagli inesorabili nel ......un concorso regionale dalla scuola Media di Soci grazie ad una dirigenza molto attiva e a... Nascono nuovi mestieri , dal "lampionaio " allo "stagnaio", alcunidal bisogno come il ...«La scuola ripartirà tra meno di 60 giorni e abbiamo bisogno di indicazioni certe in vista della riapertura. Non possiamo improvvisare tutto all’ultimo momento. Chiediamo quindi al governo di fare di ...Il Dirigente Scolastico dell’ITCG Cerboni Prof.ssa Alessandra Rando, i docenti, il personale Ata e gli studenti, sono profondamente vicini alla cara Prof.ssa Simonetta Neto per l’improvvisa perdita ...