Classifica delle emoticon più amate dagli Italiani: ti sorprenderà (Di sabato 17 luglio 2021) Faccine, emoticon, gif, tutti elementi che non possono più mancare nelle chat. Alcune, poi, sono particolarmente utilizzate. Ecco quali. Smiley Foto di Gerd Altmann da PixabaySe prima sembrava essere un’usanza prettamente giovanile, ora sappiamo per certo che la prassi dell’integrazione di faccine ed emoji nelle chat è incredibilmente diffusa, anche tra coloro che sono più avanti con l’età. All’inizio, era strano ricevere la manina che fa “ok” o lo smile che ride a crepapelle dal nonno o dalla nonna: ora è vera e propria routine. Queste piccole immagini piacciono proprio a tutti, tanto risultare inimmaginabile un messaggio senza ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Faccine,, gif, tutti elementi che non possono più mancare nelle chat. Alcune, poi, sono particolarmente utilizzate. Ecco quali. Smiley Foto di Gerd Altmann da PixabaySe prima sembrava essere un’usanza prettamente giovanile, ora sappiamo per certo che la prassi dell’integrazione di faccine ed emoji nelle chat è incredibilmente diffusa, anche tra coloro che sono più avanti con l’età. All’inizio, era strano ricevere la manina che fa “ok” o lo smile che ride a crepapelle dal nonno o dalla nonna: ora è vera e propria routine. Queste piccole immagini piacciono proprio a tutti, tanto risultare inimmaginabile un messaggio senza ...

Advertising

xskairipax : classifica principesse disney belle/rapunzel ariel jasmine merida delle altre purtroppo non mi interessa - LuigiLiccardo6 : RT @sabbatini: Da oggi in poi la classifica storica delle pole in F1 verrà imbastardita dal nome del vincitore della #SprintRace. NON È GI… - radiozena1 : Ecco il podcast dell'ottava puntata di ZENA BRUXA CHART, la classifica condotta ed editata da MARCO delle migliori… - BurgioHb : @TheRealFed_ @FedericoFerri In un paese tipo il Botswana o la Lituania che sono davanti a noi nella classifica dell… - anitram39126789 : RT @_che_fatica: chiedo perdono a Fedez perché da oggi 'Mille' sarà la numero due della classifica delle hit estive ormai nella mia testa c… -