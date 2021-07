Castel Volturno | tragedia nella notte | auto in corsa investe un ragazzo

(Di sabato 17 luglio 2021)di, dove unè morto dopo essere stato investito da unincorso: inutile l’intervento del 118.sul litorale casertano (via Getty Images)Unafinita inquella di. Infatti sul litorale in provincia di Caserta, unin corso ha centrato un. L’impatto è stato fortissimo, con ilche non ha avuto scampo ed ha perso la vita subito dopo ...

Un drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 16 luglio, alungo la Domizana. Un giovane di origini africane è stato travolto da una Toyota Yaris il cui c onducente s i è subito fermato per prestare soccorso. Secondo una prima ricostruzione, ...... allo stesso tempo, un turismo sempre più sostenibile e responsabile per la tutela della risorsa marina: Domizia e Mediterraneo da remare #PlasticFree si sono incontrati oggi a, in ...Tragedia a Castel Volturno, giovane muore dopo essere stato investito. Il tragico incidente è avvenuto sulla Domiziana, nel territorio comunale di Castel Volturno Poco prima di mezzanotte un ragazzo ...Dopo la presentazione a Castel Volturno, il Napoli affida la sua comunicazione di nuovo a Luciano Spalletti, ieri protagonista in conferenza stampa ...