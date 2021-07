Calciomercato Serie C, Sambenedettese: Rocchi rescinde (Di sabato 17 luglio 2021) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Sambenedettese , in una nota, ha ufficializzato la rescissione del contratto con Ludovico Rocchi . Ecco il comunicato del club in cui si evince la notiia e si augura il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La, in una nota, ha ufficializzato la rescissione del contratto con Ludovico. Ecco il comunicato del club in cui si evince la notiia e si augura il ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Sambenedettese: Rocchi rescinde: Il giocatore ha scelto di non continuare la sua avventura i… - sportli26181512 : Calciomercato Sassuolo, Aurelio ceduto in prestito al Gubbio: Il difensore, classe 2000, resterà in Umbria per un a… - psb_original : UFFICIALE - Scambio di portieri tra Frosinone e Bologna: Ravaglia in Ciociaria, Bardi in Serie A #SerieB - sportli26181512 : Calciomercato Milan, torna Diaz: 'Molto felice e contento di tornare': Il giocatore: 'Sulla maglia n.10 vedremo con… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Il #Benevento ingaggia il portiere Alberto #Paleari dal #Genoa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Sambenedettese: Rocchi rescinde SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Sambenedettese , in una nota, ha ufficializzato la rescissione del contratto con Ludovico Rocchi . Ecco il comunicato del club in cui si evince la notiia e si augura il ...

Brahim Diaz è tornato: il Milan gli ha offerto la 10 ... il Milan abbraccia il suo nuovo centravanti CALCIOMERCATO Inter, per Nandez la chiave è Nainggolan LA JOYA Giroud sbarca a Milano SPORT La Salernitana è in serie A: l'ok del Consiglio

Serie A, le cessioni di calciomercato più ricche squadra per squadra Sky Sport Il Frosinone si muove sul calciomercato e sistema definitivamente i propri pali: arrivano due portieri dalla Serie A Doppio colpo dal Bologna per il Frosinone. Questa mattina, il club di Serie A ha ufficializzato le cessioni di Francesco Bardi e Federico Ravaglia. Entrambi i calciatori si aggregheranno al Frosinone, ...

BOLOGNA, UFFICIALE L'ARRIVO DI BARDI DAL FROSINONE "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ... in direzione Emilia-Romagna dopo 150 presenze tonde tonde nella società laziale tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Sambenedettese , in una nota, ha ufficializzato la rescissione del contratto con Ludovico Rocchi . Ecco il comunicato del club in cui si evince la notiia e si augura il ...... il Milan abbraccia il suo nuovo centravantiInter, per Nandez la chiave è Nainggolan LA JOYA Giroud sbarca a Milano SPORT La Salernitana è inA: l'ok del ConsiglioDoppio colpo dal Bologna per il Frosinone. Questa mattina, il club di Serie A ha ufficializzato le cessioni di Francesco Bardi e Federico Ravaglia. Entrambi i calciatori si aggregheranno al Frosinone, ..."Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ... in direzione Emilia-Romagna dopo 150 presenze tonde tonde nella società laziale tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.