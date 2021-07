Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieC, tre nuovi acquisti per il #Palermo - DiMarzio : Il #Catania su Ceccarelli della FeralpiSalò - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Cittadella: Ogunseye ceduto al Modena: L'attaccante classe '95 saluta i granata a titolo def… - DiMarzio : #Potenza, oggi la firma di Riccardo #Cargnelutti, in arrivo dal #Modena - 30thBwoy1 : RT @DiMarzio: Il #Catania su Ceccarelli della FeralpiSalò -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Sky Sport

35 presenze e 5 reti al suo primo anno diB con i nostri colori".Ora arriva l'occasione di misurarsi con la massima, e c'è grande attesa per scoprire quello che riuscirà a fare con il Sassuolo? (agg. di Claudio Franceschini) Vina alla Roma?/...Nei giorni in cui le squadre si stanno radunando in vista del campionato di Serie A Femminile 2021-22, facciamo il punto sul calciomercato del Sassuolo Femminile. Per ciascuna giocatrice in entrata ...Il Milan ufficializza Giroud, a breve farà lo stesso con Ballo-Touré ma non intende fermarsi: per Maldini, il prossimo nome è quello di Luis Alberto e il DT rossonero ha già in mente una precisa strat ...