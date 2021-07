Calciomercato Sassuolo, Aurelio ceduto in prestito al Gubbio (Di sabato 17 luglio 2021) Sassuolo - Il Sassuolo , in un comunicato di aggiornamento sui movimenti del proprio mercato in uscita (vari elementi mandati via fra cui anche Dell'Orco ), ha ufficializzato il prestito di un anno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021)- Il, in un comunicato di aggiornamento sui movimenti del proprio mercato in uscita (vari elementi mandati via fra cui anche Dell'Orco ), ha ufficializzato ildi un anno ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - Gazzetta_it : Juve, ecco l'offerta al Sassuolo per Locatelli. Parti distanti, ma la trattativa prosegue - sportli26181512 : Calciomercato Sassuolo, Aurelio ceduto in prestito al Gubbio: Il difensore, classe 2000, resterà in Umbria per un a… - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #Juventus, #Locatelli obiettivo numero uno: nuova offerta al #Sassuolo -