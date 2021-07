Bersani a La7: “Renzi sta andando dove lo porta il cuore, cioè in un centro che sta con la destra. C’è un palese fidanzamento tra lui e Salvini” (Di sabato 17 luglio 2021) “La proposta di mediazione di Renzi con la destra sul ddl Zan? Il mio green pass dice che sono vaccinato da Matteo Renzi ormai da tempo“. È il commento ironico del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato a “L’aria che tira” (La7) sul ddl Zan e sulla complicità tra il capo di Italia Viva, Matteo Renzi, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Sulla legge Zan, Bersani spiega: “Tornare in Commissione per ritoccare il testo? È un trappolone. Sia chiaro che non se ne viene più fuori da lì. Se tutte le forze politiche che hanno votato il ddl alla Camera, lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) “La proposta di mediazione dicon lasul ddl Zan? Il mio green pass dice che sono vaccinato da Matteoormai da tempo“. È il commento ironico del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi, intervistato a “L’aria che tira” (La7) sul ddl Zan e sulla complicità tra il capo di Italia Viva, Matteo, e il leader della Lega, Matteo. Sulla legge Zan,spiega: “Tornare in Commissione per ritoccare il testo? È un trappolone. Sia chiaro che non se ne viene più fuori da lì. Se tutte le forze politiche che hanno votato il ddl alla Camera, lo ...

