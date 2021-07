Al Salesi medici | infermieri e Oss multati dagli ausiliari per la sosta L' appello | ' Date un permesso ai dipendenti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salesi medici

corriereadriatico.it

ANCONA - 'Siamo stanchi di pagare multe. Dateci un pass per la sosta come quello dei residenti'. È l'accorato appello di un gruppo di dipendenti del, multati a ripetizione da quando gli ausiliari del traffico possono fare contravvenzioni anche in caso di sosta irregolare e non soltanto per il ticket scaduto nelle zone blu è scaduto. ......quanto questa co - terapia offra benefici concreti tanto che talvolta sono gli stessiad ...che l'ingresso dei cani nei reparti non rappresenti una rara eccellenza come accade all'Ospedale...ANCONA - «Siamo stanchi di pagare multe. Dateci un pass per la sosta come quello dei residenti». È l’accorato appello di un gruppo di dipendenti del Salesi, multati ...Donazione della Bontempi per i piccoli pazienti dell’ospedale: "La musicoterapia rappresenta una delle cure per i ragazzini" ...