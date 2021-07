Wec 6 Ore Monza, Buemi: "Ottimo test per la 24 Ore di Le Mans" (Di venerdì 16 luglio 2021) Il pilota svizzero ex F1 leader del Mondiale endurance Wec con la hypercar GR010 Hybrid Toyota Gazoo Racing alla vigilia della 6 Ore di Monza, terzo round della stagione 2021. 'Felice di guidare a ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 16 luglio 2021) Il pilota svizzero ex F1 leader del Mondiale endurance Wec con la hypercar GR010 Hybrid Toyota Gazoo Racing alla vigilia della 6 Ore di, terzo round della stagione 2021. 'Felice di guidare a ...

lautomobile_ACI : Domenica #18luglio si terrà la 6 Ore di Monza, il terzo round del Mondiale Endurance @FIAWEC 2021, che fa tappa per… - deadcow48 : RT @mattiperlecors1: La prima gara WEC in Italia è la 6 Ore di Monza - mattiperlecors1 : La prima gara WEC in Italia è la 6 Ore di Monza - toyota_italia : È tutto pronto per l’arrivo del Wec in Italia. Ecco un breve video riassuntivo per la 6 ore di Monza, in attesa di… - MONZASPEEDITALY : LA PRIMA GARA @FIAWEC IN ITALIA È LA 6 ORE DI @Autodromo_Monza #WEC #6HMonza -