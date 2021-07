Wall Street in frazionale ribasso

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – La settimana disi avvia a chiudere sottotono, sulla scia delle incertezze legate all’inflazione e all’avanzare della variante Delta di Covid-19 che hanno contribuito a tenere sotto scacco anche i mercati finanziari dall’altra parte dell’oceano. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un calo dello 0,27% mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si ferma a 4.360 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,07%); con analoga direzione, senza direzione l’S&P 100 (-0,2%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore utilities. Nel ...

Restano volati e nervose le Borse europee, i cui indici peggiorano sensibilmente sul finale di seduta in scia a. Sui listini pesa il dato dell'Università del Michigan sulla fiducia a luglio dei consumatori americani, risultato decisamente inferiore alle aspettative. "Il mercato è andato avanti e ...La performance subita ieri dai principali listini europei è stata decisamente negativa, soprattutto se paragonata agli scarsi movimenti riscontrati su. Occorre subito rimarcare che una possibile spiegazione riconduce a cicli di medio termine dei mercati europei sfasati, rispetto a quelli a stelle e strisce, tema che approfondiremo in un ...artedì 13 luglio Wall Street chiude in calo, al termine di una giornata caratterizzata da incertezza e volatilità, dopo i dati sull'inflazione Usa. (AGI - Agenzia Italia) Le azioni TSM hanno perso il ...Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...