Variante Delta, aumenta il rischio in quasi tutte le Regioni. Iss: “Cresce il contagio tra i giovani” (Di venerdì 16 luglio 2021) La circolazione del nuovo Coronavirus è in aumento in Italia – soprattutto tra i giovani e a causa della Variante Delta – aggravando il quadro della pandemia e acCrescendo da basso a moderato il rischio epidemiologico in quasi tutte le Regioni, anche se al momento “l’impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in lieve diminuzione”. A rilevarlo è il report settimanale di monitoraggio elaborata in collaborazione tra il ministero della Salute e l’Istituto Superiore ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) La circolazione del nuovo Coronavirus è in aumento in Italia – soprattutto tra ie a causa della– aggravando il quadro della pandemia e acndo da basso a moderato ilepidemiologico inle, anche se al momento “l’impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in lieve diminuzione”. A rilevarlo è il report settimanale di monitoraggio elaborata in collaborazione tra il ministero della Salute e l’Istituto Superiore ...

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - jacksala99 : RT @marifcinter: Rasi (consulente Figliuolo): 'In 15 giorni si confermerà se si possa utilizzare come parametro solo l'ospedalizzazione o s… - Gabriel23322863 : RT @LiutoGiusto: La variante delta colpisce i giovani, non li ammazza né manda in ospedale. In sostanza stiamo parlando di una influenza gi… -