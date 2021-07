(Di venerdì 16 luglio 2021), attraverso Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, ha consegnato oggi a IGESAN – Ispettorato della– due Vitara Hybrid 1.4 Top 4WD AllGrip. Le auto saranno a disposizione degli hub vaccinali per l’attività di distribuzione e consegna dei vaccini anti COVID. La consegna delle auto si è svolta a Villa Fonseca, a Roma, presso la sede dell’Ispettorato Generale di. L’evento si è tenutopresenza di Fausto Recchia, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A, ed è culminata nel passaggio simbolico delle chiavi dalle ...

Advertising

lulopdotcom : #automotive #events Suzuki in supporto alla Sanità Militare - Italpress : Suzuki in supporto alla Sanità Militare -

Ultime Notizie dalla rete : Suzuki supporto

Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

... specie in un momento delicato come quello che sta vivendo il Paese.' ha dichiarato Massimo Nalli, Presidente diItalia, che ha anche aggiunto: 'Siamo fieri che le nostre Vitara Hybrid dotate ......organizzato dalla scuderia toscana Brm,con ildel Racing Team Le Fonti di Meldola; il ... del fusignanese Luca Mazzari, terzo a Predappio, del fognanese Marco Sangiorgi,e di 'Top Driver'...Suzuki, attraverso Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, ha consegnato oggi a IGESAN – Ispettorato della Sanità Militare – due Vitara Hybrid 1.4 Top 4WD AllGrip. Le auto ...Suzuki, attraverso Difesa Servizi S.p.A., societa' in house del Ministero della Difesa, ha consegnato oggi a IGESAN - Ispettorato della Sanita' Militare - due Vitara Hybrid 1.4 Top 4WD AllGrip. Le aut ...