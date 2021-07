Spezia nei guai: due anni di stop al mercato per irregolarità sui minori (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ arrivata una batosta nei confronti dello Spezia, reduce dalla bellissima salvezza nel campionato di Serie A. La situazione si complica in vista delle prossime stagioni e mantenere la categoria sarà molto difficile. Nel dettaglio la Commissione Disciplinare Fifa ha bloccato il mercato del club per due stagioni più una maxi-multa: l’accusa è quella di infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di calciatori sotto i 18 anni, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. E’ stata pubblicata una nota. “A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA, la Commissione Disciplinare del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ arrivata una batosta nei confronti dello, reduce dalla bellissima salvezza nel campionato di Serie A. La situazione si complica in vista delle prossime stagioni e mantenere la categoria sarà molto difficile. Nel dettaglio la Commissione Disciplinare Fifa ha bloccato ildel club per due stagioni più una maxi-multa: l’accusa è quella di infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di calciatori sotto i 18, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. E’ stata pubblicata una nota. “A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA, la Commissione Disciplinare del ...

