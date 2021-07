Sondaggio della Lazio per Insigne: per accontentare il Napoli serve cash più una contropartita (Di venerdì 16 luglio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dando alcuni aggiornamenti legati al calciomercato dei partenopei. Ecco quanto evidenziato: "La Lazio ha chiesto informazioni su Lorenzo Insigne. Sarri stravede per il capitano del Napoli e sogna un attacco con Felipe Anderson ma soprattutto con Immobile. Difficile accontentare il Napoli se non con cash più l'inserimento di un calciatore importante". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissdando alcuni aggiornamenti legati al calciomercato dei partenopei. Ecco quanto evidenziato: "Laha chiesto informazioni su Lorenzo. Sarri stravede per il capitano dele sogna un attacco con Felipe Anderson ma soprattutto con Immobile. Difficileilse non conpiù l'inserimento di un calciatore importante".

