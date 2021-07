Sondaggi Tp: rdc, 55,5% a favore del referendum abrogativo di Renzi (Di venerdì 16 luglio 2021) L’iniziativa francese di vietare l’ingresso a bar, ristoranti, musei e mezzi pubblici a chi non è vaccinato o non ha un tampone negativo sarebbe da adottare anche in Italia. A dirlo è il 57,9% degli italiani interpellati da Termometro Politico in un Sondaggio realizzato tra il 13 e il 15 luglio. Tra i favorevoli, il 12,6% preferirebbe che questa iniziativa venisse adottata solo quando ci sarà disponibilità di vaccini per tutti. Contrario il 25,4% secondo cui la posizione francese rappresenta un’eccessiva violazione della libertà. Un ulteriore 15,4% boccia questa proposta affermando inoltre di non volersi vaccinare. Fonte: Termometro ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 luglio 2021) L’iniziativa francese di vietare l’ingresso a bar, ristoranti, musei e mezzi pubblici a chi non è vaccinato o non ha un tampone negativo sarebbe da adottare anche in Italia. A dirlo è il 57,9% degli italiani interpellati da Termometro Politico in uno realizzato tra il 13 e il 15 luglio. Tra ivoli, il 12,6% preferirebbe che questa iniziativa venisse adottata solo quando ci sarà disponibilità di vaccini per tutti. Contrario il 25,4% secondo cui la posizione francese rappresenta un’eccessiva violazione della libertà. Un ulteriore 15,4% boccia questa proposta affermando inoltre di non volersi vaccinare. Fonte: Termometro ...

