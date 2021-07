Si cercano infermieri per le località turistiche bergamasche: bando in scadenza il 20 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Scade il 20 luglio la manifestazione di interesse promossa da ATS Bergamo e finalizzata a reclutare personale infermieristico per il mese di agosto 2021 per svolgere attività a supporto dell’ambulatorio di continuità assistenziale stagionale nelle sedi delle località turistiche del territorio della provincia di Bergamo (Valle Seriana e Valle di Scalve, Valle Brembana, Valle Imagna e Alto Sebino). La manifestazione d’interesse è rivolta a infermieri presenti sul territorio, singoli, liberi professionisti o associati in qualsiasi forma organizzativa (es: cooperative, società di servizi), interessati a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Scade il 20la manifestazione di interesse promossa da ATS Bergamo e finalizzata a reclutare personalestico per il mese di agosto 2021 per svolgere attività a supporto dell’ambulatorio di continuità assistenziale stagionale nelle sedi delledel territorio della provincia di Bergamo (Valle Seriana e Valle di Scalve, Valle Brembana, Valle Imagna e Alto Sebino). La manifestazione d’interesse è rivolta apresenti sul territorio, singoli, liberi professionisti o associati in qualsiasi forma organizzativa (es: cooperative, società di servizi), interessati a ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Virgin e Tesla stanno per portare i civili nello spazio e per garantire la loro salute stanno pensando di formare Medici e In… - AssoCare : Virgin e Tesla stanno per portare i civili nello spazio e per garantire la loro salute stanno pensando di formare M… - advgiornalista : Indetto Concorso pubblico per allievi Maresciallo nell'Aeronautica Militare: si cercano n. 10 unità tra Infermieri… - advgiornalista : RT @AssoCare: Indetto Concorso pubblico per allievi Maresciallo nell'Aeronautica Militare: si cercano n. 10 unità tra Infermieri e Professi… - AssoCare : Indetto Concorso pubblico per allievi Maresciallo nell'Aeronautica Militare: si cercano n. 10 unità tra Infermieri… -