Raffaella Carrà, a Madrid una piazza avrà il suo nome (Di venerdì 16 luglio 2021) Madrid ha deciso di dedicare una piazza a Raffaella Carrà: la decisione è stata approvata dalla giunta comunale della capitale spagnola. Raffaella Carrà sarà per sempre ricordata a Madrid grazie anche ad una piazza con il suo nome: la decisione è stata presa dalla giunta comunale della capitale iberica, a dimostrazione del legame che unisce la showgirl e conduttrice italiana e la Spagna. Nei giorni scorsi molti comuni italiani hanno espresso la volontà di dedicare una strada o una piazza a Raffaella ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021)ha deciso di dedicare una: la decisione è stata approvata dalla giunta comunale della capitale spagnola.sarà per sempre ricordata agrazie anche ad unacon il suo: la decisione è stata presa dalla giunta comunale della capitale iberica, a dimostrazione del legame che unisce la showgirl e conduttrice italiana e la Spagna. Nei giorni scorsi molti comuni italiani hanno espresso la volontà di dedicare una strada o una...

