Perez: “Mourinho avvisò Ozil sulle avventure sessuali passate della sua ragazza” (Di venerdì 16 luglio 2021) Continuano ad emergere nuove registrazioni audio di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, pubblicate da EL Confidencial. L’ultima, in particolare, riguarda la vita privata di Mesut Ozil, ex calciatore merengue, e dei suoi confronti... Leggi su golssip (Di venerdì 16 luglio 2021) Continuano ad emergere nuove registrazioni audio di Florentino, presidente del Real Madrid, pubblicate da EL Confidencial. L’ultima, in particolare, riguarda la vita privata di Mesut, ex calciatore merengue, e dei suoi confronti...

AC_1908 : RT @FootballAndDre1: Audio di Perez: 'Quando Ozil è arrivato a Madrid, ha lasciato la sua ragazza per una modella di Milano. Al che Mourinh… - mr_kubra : RT @FootballAndDre1: Audio di Perez: 'Quando Ozil è arrivato a Madrid, ha lasciato la sua ragazza per una modella di Milano. Al che Mourinh… - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: Florentino #Perez leaked (2012) ?? #Ozil si è innamorato di una modella in Italia... #Mourinho gli ha detto 'Questa ragazza è… - quasisale : RT @FootballAndDre1: Audio di Perez: 'Quando Ozil è arrivato a Madrid, ha lasciato la sua ragazza per una modella di Milano. Al che Mourinh… - Dustycrophoppe5 : RT @FootballAndDre1: Audio di Perez: 'Quando Ozil è arrivato a Madrid, ha lasciato la sua ragazza per una modella di Milano. Al che Mourinh… -